Gece yatak ıslatma tedavisiyle ve problemiyle uğraşan hekimler olarak belki de hayatta en çok karşılaştığımız soru ve bundan dolayı da çocukların tedaviden uzak kalma nedeni kısırlık mevzusudur. Nedense ve nasıl ortaya çıktıysa bilinmez, aileler yaygın bir şekilde kulaktan kulağa yayılacak bir şekilde gece yatak ıslatan çocuklarının tedavi edildiği takdirde kısırlık yapacağına inanırlar. Biz hastamızı değerlendirip tedaviye geçiyoruz dediğimizde annenin ya da babanın ilk sorusu “Doktor bey kısırlık yapar mı ?” sorusudur. Bunun uzaktan yakından gerçekte bir alakası yoktur. Çünkü bir insanın üreme sistemi apayrı bir sistem, idrar yapma sistemi apayrı bir sistemdir. Belki tek birleştikleri nokta idrar ile erkeklerde üremeyi sağlayan meninin aynı kanaldan dışarıya atılmasıdır. Temel mekanizma olarak hiç bir alakaları yoktur. Bunun altını çizerek net bir şekilde söylememiz gerekir. Yeryüzünde yatak ıslatma tedavisi olduğu için kısırlığa uğrayan hiç bir insan yoktur ve olamaz.