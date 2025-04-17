17 Nisan’da yapılan yeni açıklamada, güvensiz olduğu tespit edilen 5 farklı çocuk ürünü daha kamuoyuyla paylaşıldı. Aralarında emzik, çocuk giysileri ve deniz simidinin de yer aldığı ürünlerin satışı yasaklandı.

Marka bilgileriyle birlikte ifşa edilen bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi. İnsan sağlığını tehdit eden ürünlerle mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüren Bakanlık, özellikle çocukların kullanımına sunulan ürünlerde yüksek hassasiyet gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı, güvenli olmayan ürünleri açıklamaya ve gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğini vurguladı.