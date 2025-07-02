Yalova’nın şifa kaynağı Kestane Balı, coğrafi işaret tesciliyle değer kazandı. Belediye ve üreticiler, bu eşsiz ürünü ulusal bir marka haline getirmek için kolları sıvadı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Yalova’nın doğal zenginliklerinden Kestane Balı, coğrafi işaret tescili alarak hem ekonomik hem de kültürel bir değer haline geldi.

Yalova Belediyesi’nin tanıtım desteğiyle markalaşma yolunda ilerleyen bal, Türkiye’nin en kaliteli balları arasında yer alıyor.

30 BİN KOVANDA REKOR ÜRETİM

Yalova İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Gündüz, 2025 bal sezonunun Samanlı Sıradağları’nda başladığını duyurdu. İlde 30 bin kayıtlı kovanla üretim yapıldığını belirten Gündüz, “Geçen yıl 1600 promil değeriyle Türkiye rekoru kırdık. 2024’te aldığımız coğrafi işaret tescili, balımızın kalitesini tescilledi” dedi.

Başkan Gündüz, donan balın doğal ve güvenilir olduğunun altını çizerek, “Halkımız donan balı çöpe atmasın, bu gerçek balın göstergesidir” uyarısında bulundu.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel de, kentin doğal ve kültürel değerlerini ulusal ölçekte tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, “Kestane balımızın coğrafi işaret alması önemli bir adım. Belediye olarak üreticilerimizi destekleyip, Yalova’nın doğal ürünlerini marka haline getireceğiz. Diğer coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.