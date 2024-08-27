Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilen ve Avrupa Birliğince desteklenen “One Health PhD Summer School” eğitimi Bulgaristan, Slovenya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Türkiye’den 50 öğretim üyesi ve doktor öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde gerçekleştirilen ve 5 gün devam edecek eğitimin açılışına ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu katıldı.

Bu eğitimin uluslararası iş birliklerinin ve ortak taahhütlerin gücünün bir kanıtı olduğunu vurgulayan Rektör Erenoğlu, “İnsan ve çevre sağlığının küresel anlamda değerlendirilmesi ve uluslararası iş birlikleri ile bu konulara kapsamlı yaklaşımlar geliştirilmesi çok önemli. Bu eğitim süresi içerisinde yapılacak fikir alış verişlerinin günümüzde karşı karşıya olduğumuz en acil sağlık sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum” dedi. Rektör Erenoğlu, “One Health PhD Summer School” eğitiminin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Darina Zaimova ve Prof. Dr. Kemal Çelik’in öncülük ettiği One Health PhD Summer School eğitiminde farklı ülkelerden farklı öğretim üyeleri çevre ve sağlık temalı sunumlar gerçekleştirirken; Avrupa Birliği’nin çevre ve sağlık açısından çok sayıda nitelikli projeyi desteklediği bu kapsamda ÇOMÜ’nün önemli proje ortaklarından biri olduğu ifade edildi.

Eğitim beş gün sürecek ve eğitimin yanı sıra çeşitli spor aktiviteleri ile desteklenecek.