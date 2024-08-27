Düzce Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ödüllü projesi Asar Deresi Rekreasyon projesinin ilk etabı iyiden iyiye ortaya çıktı. Yay şeklindeki köprüler diğer yakada birleştirilerek projenin en önemli bölümü tamamlanmış oldu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve 3 etaptan oluşan Asar Deresi Rekreasyon Projesinin Küçüksu ile Şaguç Köprüleri arasında kalan 430 metrelik ilk etabı yay köprülerin birleşmesinin sağlanmasıyla net olarak ortaya çıktı.

Tamamlanan yay şeklindeki 2 yaya köprüsünün yürüyüş yolu imalatlarının yanı sıra restoranın cephe kaplama ve çatı imalatları sürdürülüyor.

Yürüyüş yolları taş imalatlarının devam ettiği, otopark asfaltının döküldüğü projenin ilk etap çalışmasında ayrıca ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları ile köprü aydınlatmalarının altyapı imalatları gerçekleştiriliyor.