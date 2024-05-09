Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Günü etkinliği İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezinde gerçekleşti.

İki oturum halinde gerçekleşen etkinliğe, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Dinçay Köksal, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hava Özay, idari - akademik personeller ile öğrenciler katılım sağladı.

İlk oturum açılış konuşmalarının ardından SolarX Kurucusu Nuri Kayabaş tarafından “Hayaller & Hedefler”, Gemar Çevre Ölçüm ve ISG Laboratuvarı Müdürü Tugay Aktaş tarafından “Benim Hikayemin İçinde Senin Geleceğin Var”, Uluova’da Kalite Kontrol Yöneticisi Ayşe Bayraktar Biçen tarafından “İnovatif ve Bütüncül İşletme Modeli; Uluova” , Kale Seramik Ar-Ge Müdürü Yıldız Yıldırım tarafından “Kariyer Yolun Engelin Olmasın” ve Renault Grup Türkiye İnsan Kaynakları ve Etik & Uyum Direktörü Murat Tolga Görgülü tarafından “Geçmişten Geleceğe Kariyer Yolculuğumuzun Değişmeyen Kuralları” adlı seminerlerin gerçekleştirilmesi ile sonlandı.

Etkinliğin ikinci oturumunda Fen Fakültesi Müzik Grubunun gerçekleştirdiği konserin ardından Prof. Dr. Sinan Canan “Biyoloji Ne İşe Yarar?” adlı semineri ile sahnede yer aldı.

Prof. Dr. Sinan Canan, “İnsan Nedir” sorusundan “Nörobilim Nedir?” sorusuna değin uzanan merak uyandıran sohbeti ile “Biyoloji Ne İşe Yarar?” konusunu geniş bir şekilde ele aldı. Etkinlik, Prof. Dr. Sinan Canan sunumuyla sona erdi.