Güzellik dünyasının en parlak yıldızı, pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilt! Ancak bu göz alıcı parıltıya ulaşmak için atılması gereken önemli adımlardan biri, cildinizi gün boyu nemlendirmektir. Evet, yanlış duymadınız, gün boyu nemlendirme! Çünkü cildinizin susuzluğunu gidermek, onunla dans etmek için en önemli sırdır.

"Hadi, cildim zaten yağlı, nemlendirmeye ne gerek var!" diye düşünenler, bir adım geri çekilsin! Her cilt tipi, o nazik ve şefkat dolu dokunuşlara ihtiyaç duyar. Eğer cildiniz yağlıysa, nemlendirme adımı size biraz ürkütücü gelebilir, ancak düşünmeyin, korkutucu değil eğlenceli bir sürpriz!

Daha fazla endişelenmeyin, cildiniz için en uygun nemlendiriciyi bulmak için sizin için bir araya getirdik! Cildinizin dilinden anlayan, onu koruyan, besleyen ve tüm gün boyunca ihtiyaç duyduğu nemle sarıp sarmalayan yüz nemlendiricilerini bir araya getirdik. İşte güzellik dünyasının en iyi yüz nemlendiricileri!

La Roche Posay Hydreane Legere

Bu harikulade nemlendirici, cildinizi her zaman pürüzsüz ve yumuşacık tutacak! Yağlı ciltler için mükemmel olan glikolik asit içeriğiyle sizi yağ hissi olmadan nemlendirecek. Fakat, kuru cilde sahipseniz, başka bir seçeneğe göz atmanızda fayda var.

Nivea Essentials Besleyici Gündüz Yüz Bakım Kremi

Bu muhteşem kremde doğal badem yağı, manolya özü ve shea yağı bir araya gelmiş, cildinize 24 saat boyunca yoğun bir nem sağlayacak. SPF15 güneş koruması sayesinde güneşin tuzaklarından cildinizi korurken, kuru ciltler için adeta bir nem bombası sunacak.

Sebamed Nemlendirici Günlük Bakım Kremi

Kuru ciltlerin kurtarıcısı, vitamin deposu bu krem, cildinizi nemlendiren ve yumuşatan bir sihirbaz! pH 5.5 değeriyle cildinizin doğal koruyucu tabakasını muhafaza ederken, yağ hissi olmadan cildinize sevgiyle bakacak.

Vichy Normaderm

Savaşçı ciltler için mükemmel bir kalkan! İçeriğindeki LHA ve salisilik asit, akne eğilimli ciltleri nemlendirirken mat bir görünümle şımartacak.

Lierac Hydragenist Moisturizing

Kırışıklıklara meydan okumak isteyenler, buraya! Oksijen benzeri mineraller ve hyalüronik asit içeren bu kremle cildiniz canlanacak, gençleşecek.

SkinCeuticals Daily Moisture

Yağlı cildinizin kurtarıcısı bu hafif ve yağsız krem, Brezilya deniz yosunlarıyla cildinizi beslerken gözeneklerinizi küçültüp pürüzsüzleştirir.

Vichy Slow Age Probiyotik Türevi İçeren Nemlendirici Krem

Yaşlanma belirtilerine dur demek isteyenlere özel! Bu kremdeki probiyotik türevi cildinizi güçlendirirken SPF25 ile güneşin zararlı etkilerinden koruyacak.