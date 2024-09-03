Spor alanında yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Corendon Airlines, dünyaca ünlü atletlere, Türkiye’den birçok koşucuya ev sahipliği yapan ve dünyanın en prestijli patika koşularından biri olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail’e co-sponsorluğunu 2021 yılından bu yana sürdürüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Kapadokya Ultra-Trail’in 119 kilometre, 63 kilometre ve 38 kilometre parkurlarında peribacalarının çevresinde, tarihle iç içe koşma imkanı sunan organizasyona yerli-yabancı 3 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Corendon Airlines, Hannover, Düsseldorf, Köln, Nürnberg ve Rotterdam destinasyonlarından Kayseri’ye direkt uçuşları ile organizasyona destek olurken, sponsorluk desteğini her zaman olduğu gibi çok boyutlu olarak kurguluyor.

Corendon Airlines İstasyonu, koşuculara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Sporculara peribacalarının çevresinde koşma fırsatı sunan yarışta bir istasyonu da sahiplenecek Corendon Airlines, parkurdaki ihtiyaçlarını karşılamak ve soluklanmak isteyen ve bu istasyonu ziyaret eden sporculara ev sahipliği yapacak.

EXPO Alanı’ndaki standında hafta sonu boyunca bölge halkından pek çok kişiyi ve yüzlerce sporcuyu ağırlayacak Corendon Airlines, ayrıca bu dev organizasyon için özel bir balon hazırlayarak hem balonun yarışçılara eşlik etmesini hem de balona binen kişilerin yarışı gökyüzünden takip etmesini sağlayacak.

Kapadokya Ultra-Trail için Corendon Airlines’tan Avrupa’dan Kayseri’ye direkt uçuşlar

19-20 Ekim 2024 tarihlerinde 11. kez gerçekleştirilecek organizasyon, Corendon Airlines’ın Avrupa’nın Hannover, Dusseldorf, Köln, Nürnberg ve Rotterdam kentlerinden Kayseri Havalimanı’na yaptığı direkt uçuşları sayesinde katılımcı sayısını da artıracak. Corendon Airlines, ekosistemi içerisinde en önemli destinasyonlardan biri olan Kayseri Havalimanı, dünyanın en iyi atletlerinin Kapadokya’ya kolaylıkla ulaşmasını sağlayan bir lokasyon haline gelerek spor turizmine de katkı sağlayacak.

Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya’da yarışacak

Dokuz yıl önce kurulan ve 60 Corendon Airlines çalışanının yer aldığı Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya’nın parkurunda yarışacak. Dünya ve Avrupa’yı Türkiye bağlayan Corendon Airlines çalışanları, bu kez peribacalarının eteklerinde koşacak.

Kapadokya’ya gelecek olan sporcu ve sporcu yakınları unutulmaz bir hafta sonu deneyimi yaşayacak. Corendon Airlines, organizasyona renk katacak etkinlikleriyle heyecanlı yarış deneyimi için tüm ultra atletleri 19-20 Ekim’de Kapadokya’ya bekliyor.