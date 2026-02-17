Köylü köyündeki tarihi cami terk edildi. Köyde yeni cami yapıldığını kaydeden muhtar Veli Öncül, camiyi restore ederek hayır işlerinde kullanmak istediklerini söyledi. Namazların yeni camide kılındığını kaydeden muhtar Veli Öncel, 'Köyümüzde yeni cami yapılınca eski cami kullanılmaz oldu. Kullanılmadığı içinde dökülmeye başladı. Tamir ederek kadınlara okuma yeri olsun istiyoruz. Ayrıca hayır işlerinde kullanmak istiyoruz. Ancak bu güne kadar müftülüğe, kaymakamlığa ve Vakıflara yapığımız başvurulardan sonuç alamadık. Boş olan bina her geçen gün harap olmaktadır. Yetkililerden ilgi bekliyoruz' dedi.

Kaynak: İHA