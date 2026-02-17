Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ek Hizmet Binası'ndaki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Binanın giriş katında Muhtarlık Koordinasyon Birimi'ni hayata geçirdi. Başkan Ahmet Akın'ın isteği üzerine bütün ilçelerdeki mahalle muhtarlarının sorunlarına daha hızlı çözüm üretebilmek adına hayata geçirilen Muhtarlık Koordinasyon Birimi, hafta içi her gün mesai saatleri içinde faaliyette olacak.

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen Muhtarlık Koordinasyon Birimi, muhtarlar aracılığıyla vatandaşın sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulabilmek için Başkan Akın tarafından hayata geçirildi. Vatandaşların isteklerine anında çözüm bulabilmek, geri dönüş sağlayabilmek adına kurulan Muhtarlık Koordinasyon Birimi şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta içi her gün mesai saatlerinde faaliyet gösterecek olan birim, muhtarlar aracılığıyla mahallelerde çözülmedik sorun bırakmayacak.