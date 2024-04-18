Çorlu Şahinler Ortaokulu öğrencilerinden oluşan voleybol takımı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı okul sporları küçükler voleybol Türkiye birincisi oldu. Şampiyon kızlar okullarında coşkuyla karşılandı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı okul sporları küçükler voleybol Türkiye birincisi ünvanını elde eden Çorlu Şahinler Ortaokulu öğrencilerine okul yönetimi, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından muhteşem bir karşılama düzenlendi.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ın da katıldığı karşılama programında, şampiyonlara arkadaşlarının huzurunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından plaket takdim edildi.

Türkiye şampiyonu ünvanlı öğrenciler daha sonra hep birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.