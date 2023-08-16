Türkiye'de artan enflasyon ve kredi faiz oranlarıyla beraber vatandaşlar, borç yapılandırmasının gündemdeki önemini giderek daha yakından takip etmeye başladı. En son gelen haber ise birçok kişiyi şaşırttı: Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları da artık yapılandırılabilecek. Ancak, bu borcun varlığından haberdar olmayan milyonlarca kişi bulunuyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi. Bu kritik tarihi kaçırmak istemeyenler için e-Devlet üzerinden borç kontrolü yapmak önem arz ediyor.

Borç yapılandırma süreci, kamu kuruluşlarına olan vergi, prim ve diğer borçları içeriyordu ve bu başvuruların sona erme tarihi Haziran ayında dolmuştu. İlk iki taksitin Temmuz ayında ödenmesinin ardından, şimdi ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için yapılandırma imkânı Ağustos ayının sonuna kadar uzatıldı. Yapılan son duyuruya göre, borçlarını peşin veya taksitli olarak yapılandıran kişilerden, 3 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmesi gereken miktarları zamanında ödemeyen veya eksik ödeyenler, bu ödemeleri 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarıyla birlikte indirimsiz olarak ödemesi gerekecek. Ayrıca, gecikme zammı da eklenerek toplam tutar ödenebilecek ve bu sayede borç yapılandırmasından yararlanılabilecek.