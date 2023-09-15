Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekildedir:

Kıymetli Bilim İnsanları ve Sivil Toplum Temsilcileri ile Toplantı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda, bilim insanları ve sivil toplum temsilcileri gibi önemli paydaşları selamlayarak başladı.

Erdoğan, bu şuranın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca, uzmanların katkılarının kentsel dönüşüm çalışmalarına ışık tutacağına inandığını ifade etti. Deprem gerçeğiyle başa çıkmak amacıyla Deprem Yasası'nı en geniş şekilde kullanacaklarını belirten Erdoğan, kentsel dönüşüm için sağlıklı, hızlı ve adil bir hukuki alt yapı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Bilim insanlarının yaklaşan deprem tehlikesine dikkat çektiğini vurgulayan Erdoğan, bu uyarıları ciddiye aldıklarını ve gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını dile getirdi. Erdoğan, ülkenin deprem haritasındaki fay hatlarına ve son dönemde meydana gelen depremlere dikkat çekti. Ayrıca, 6 Şubat depreminde yıkılan yapıların çoğunun eski olduğunu ve büyük bir hasara uğradığını belirtti. 6 Şubat depremi sonrasında ülkenin büyük bir inşa sorumluluğuyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Erdoğan, 200 bin konutun inşasına başlandığını ve 210 bin konut için yerinde dönüşüm başvurularının alındığını açıkladı. Projelerin bakanlık denetimi altında yürütüleceğini ve yeni temellerin atıldığını belirtti.Erdoğan, konutların hak sahiplerine önümüzdeki aylarda teslim edileceğini ve her konutun temelinin atılmasının ardından 1 yıl içinde teslim edilmesinin amaçlandığını ifade etti.

"81 İLİ DEPREM BÖLGESİ OLARAK GÖRÜP ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMELİYİZ"

"Bilim insanları olarak yaklaşan tehlikeye karşı kamuoyunu vatandaşlarımızı her gün ikaz ediyorsunuz. Yürütme olarak her ikaza kulak veriyoruz. Çıkacak kanunla Meclisimiz de üzerine düşeni yapmış olacak. Yargı'nın da kolaylaştırıcı anlayışla sürece dahil olacağına inanıyorum. Kentsel dönüşüm bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızdan beklentilerimiz bu çalışmalara destek vermesi. Bilim insanlarımızın son dönemde sık sık dile getirdiği gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum. Deprem haritamızda belirli fay hatları var. Son dönemde bu haritalara göre sarsıntı yaşanmaması gereken pek çok yerde deprem oldu. 81 ili deprem bölgesi olarak görüp çalışmalarımızı sürdürmeliyiz."

Konteyner Kentler Kuruldu

Erdoğan, bugüne kadar bölgede 186 bin konteynerden oluşan 341 konteyner kent kurulduğunu ifade etti. Bu sayede artık çadırların kullanılmadığını ve konteynerlerin yaklaşık 160 bininin klimalarla donatıldığını belirtti.

Kira Yardımı ve Destekler

Yapılan kira yardımı programından 327 bin hanedeki 1 milyon 310 bin vatandaşın yararlandığını aktaran Erdoğan, 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesinin gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, depremzedelere yönelik taşınma, vefat, enkaz gibi başlıklar altında 82 milyar lira yardım yapıldığını açıkladı. Bu yardımların yarısının bağışlardan, yarısının ise bütçeden karşılandığını belirtti.

Esen Kent Yardımı

Emeklilere yönelik olarak içine 3 bin TL yüklenen Esen Kent yardımının yapıldığını aktardı.

Önümüzdeki Planlar

Erdoğan, Temmuz ayındaki ek bütçeyle deprem bölgesine 762 milyar lira kaynak ayırdıklarını ve 2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceklerini açıkladı. Ayrıca, Orta Vadeli Program'da deprem bölgesinin iyileştirilmesine öncelik verdiklerini ifade etti.

Kentsel Dönüşüm Kararlılığı

Erdoğan, deprem bölgesinde sadece konutlar inşa etmediklerini, aynı zamanda ticari alanlar, spor tesisleri, parklar ve bahçeler gibi modern şehirleri inşa ettiklerini belirtti. 81 ilin çehresini kentsel dönüşümle değiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

İmtihan ve Adalet

Erdoğan, imkanların bir imtihan olduğunu ifade ederek, ülke ve millet için en iyisini yapma çabasında olduklarını dile getirdi. Ayrıca, küçük menfaatler uğruna milletin huzurunu kaçıranlara karşı hukuki yaptırımların uygulandığını ve asıl cezanın mahşeri vicdanda verileceğini belirtti.

Libya'ya Sel Yardımı

Son olarak, Erdoğan, Libya'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili olarak Türkiye'nin yardım elini uzattığını ve 3 uçak ile 3 geminin görevlendirildiğini açıkladı. Yardımların devam edeceğini vurguladı ve sahadaki personellere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.