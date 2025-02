İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Almanya Cumhurbaşkanı'nın ülkemizi ziyareti bizim için anlamlıydı. Kendisiyle terörle mücadele, göç, savunma sanayi gibi ortak gündemimizdeki birçok konuyu konuştuk. Göçmen karşıtı ve İslam düşmanı aşırı sağ hareketin Batı'daki yükselişine dikkat çekiyorduk. Son dönemde yapılan birçok seçimde maalesef endişelerimizin haklılığı ortaya çıktı. Aşırı sağ hareketler, Avrupa'da siyasetin belirliyici aktörleri haline gelmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi, ciddi bir krize girmiştir. Hayat gibi siyasette boşluk kabul etmez. Batı'da yaşanan durum işte budur. Son seçimlerde görüldüğü gibi aşırı sağcı demagoglar boşluğu dolduruyor. Tabi buna Batı'nın 471 gün süren Gazze'de soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı eklemek gerekiyor. 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden liderler sınıfta kalmıştır. İtibar kaybının kısa sürede toparlanması mümkün değildir. Bu tabloda asolan bizim çıkarlarımızın korunmasıdır. Gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

Son dönemde AB ile olan ilişkilerimizin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. Suriye ve Ukrayna'da yaşananlar Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını teyit ediyor. İçine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Can suyu verecek olan Türkiye'nin tam üyeliğidir. Avrupa Birliği bu gerçekle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o kadar iyi olacaktır. Üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız. Gerekli irade gösterilirse kısa sürede netice alabiliriz. Sürecin nereye evirileceğini hep beraber göreceğiz.

Asya ziyaretimiz, dış politikamızın başarısını bir kez daha göstermiştir. Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan ziyaretimiz son derece verimli geçmiştir. Savunma sanayii işbirliğimizi ortak üretim dahil ilerletmeye kararlaştırdık. Her 3 ülkede özellikle halktan hüsnü kabul gördük. On binlerce insan bizi selamladı. Türkiye'nin İslam dünyasındaki güçlenen rolüne vurgu yapan iltifatları bu milletin evladı olarak memnuniyetle karşıladık. Ziyaretimizin hafızaları kazanan yanlarından biri de her 3 ülkenin liderine hediye ettiğimiz Togg. Togg bir hediyenin ötesinde büyüyen güçlenen yeni Türkiye'nin simgesi haline dönmüştür. Her aşamasına bir kulp takanlar, liderlere hediye edilen otomobillerden de rahatsız oldular. Öyle vahim tepkilere şahit odluk ki, G20 ülkesine geri kalmış diyenini mi ararsınız, Hint Müslümanların milli mücadeleye verdiği destekten haberi olmayıp ileri geri konuşanları mı ararsınız.