Starbucks CEO'su Brian Niccol yaptığı açıklamada kahve zincirinin 1.100 kurumsal rolü ortadan kaldırmaya karar verdiğini bildirdi.

Niccol, çalışanlara gönderdiği mektupta, işten çıkarmaların mevcut destek ortağı rollerini ve birkaç yüz ek açık ve doldurulmamış pozisyonu içereceğini söyledi.

Niccol Ocak ayında yaptığı açıklamada, şirketin geri dönüş çabalarının bir parçası olarak destek ekiplerini optimize etmek için işten çıkarmalar yapacağını ve bunun detaylarının Mart ayı başında açıklanacağını söylemişti.

Niccol bugün yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların mağaza içi ekipleri ya da Starbucks'ın mağaza saatlerine yaptığı yatırımları etkilemeyeceğini söyledi.