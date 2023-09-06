Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Programı (OVP)'na ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, OVP ile uygulanacak politika sepetiyle, enflasyon sorunununun Türkiye'nin gündeminden kaldıracaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Programa ilişkin ilk sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.

OVP'nin kamu kesimi ve özel kesimler için belirsizlikleri ortadan kaldıran bir yol haritası niteliği taşıdığını ifade eden Cevdet Yılmaz, "3 yıllık bir yol haritası hazıladık. İstişare ve ortak akıl bizim düsturumuzdur" dedi.

PROGRAMIN 4 TEMEL AMACI VAR

Programın 4 temel amacının var olduğuna dikkati çeken Yılmaz, temel amaçlarda makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneye düşürülmesinin yanı sıra yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesinin olacağını söyledi.

Yılmaz, orta vadeli programla kısa dönemli olumlu etkileri artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

2026 yılı sonu enflasyon hedefinin yüzde 8,5 olarak belirlendiğini belirten Cevdet Yılmaz, 2023 enflasyon hedefinin ise yüzde 65, 2024'te yüzde 33, 2025'te ise yüzde 15,2 olacağını söyledi.

Yılmaz, kaynakların verimli kullanarak tasarrufların sağlanacağını açıkladı.

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ERDOĞAN: OVP İLE ENFLASYON SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın program sunumu sonrasında kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OVP'nin ayrıntılarını açıkladı.

"Karşı karşıya olduğumuz çeşitli zorluklara rağmen hedeflerimize ulaşma noktasında en küçük bir şüphemiz yoktur" diyerek OVP'nin kapsamlı bir program olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkı para politikasının desteğiyle enflasyonu yine tek haneye düşüreceklerini söyledi.

Yüksek katma değerli yatırımların önünü açacaklarını belirten Erdoğan, 3 yıllık dönemde enflasyonla mücadele sürecini destekleyici çerçevede ortalama yüzde 4,5 oranında büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.

"ÖNCELİĞİMİZ DEPREM BÖLGESİDİR"

Programın ilk yılında tüm kaynakları deprem bölgesine tahsis ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programında tamamında 3 trilyon liraya yakın kaynak ayrıldığını kaydetti.

Program döneminde para, maliye ve gelirler politikalarını tüm araçlarıyla uygulayarak enflasyonu artıran yapısal unsurları da ortadan kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda yüksek gelirli ülkeler arasına girmeyi öngördüklerini söyledi.

Hindistan'da yapılacak olan G-20 toplantısı işte bütün bu konuları ele alacaklarını belirten Erdoğan, "Tüm bu konuları orada da işleyeceğimiz önemli başlıklar olacak. Böylece tıpkı daha önce olduğu gibi yine orta vadede tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. Mali disiplin ile desteklenen dezenflasyon süreci güven ve istikrar ortamını pekiştirerek iş ve yatırım ortamımızı iyileştirecek, ihracat odaklı bir büyüme iklimi sağlayacaktır" diye konuştu.

Kamu yatırım projelerini gözden geçirerek ekonomiye hızla kazandırılabilecek projelere öncelik vereceklerini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek kaynakların öncelikli alanlara tahsisini sağlayacağız. Avrupa Birliği ile ticaretimize yeni bir boyut kazandırmak üzere Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.Bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirerek doğrudan yatırımları ülkemize çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca, Ekim ayında Meclis’e sunacakları 2053 yılı perspektifi ile hazırlanan 5 yıllık Kalkınma Planı ve Program dönemini de içeren bir atılım sürecini başlatacaklarını kaydetti.