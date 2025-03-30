Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan Cumhuriyeti’nin aralarındaki iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Caparov’un Ramazan Bayramı’nı da kutladı.