Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Yazar Alev Alatlı’nın eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Bursa’da ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak için geldiği TOFAŞ Kapalı Spor Salonu’nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına, vefat eden ünlü Yazar Alev Alatlı için başsağlığı dileklerinde bulunarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vefatını yola çıkarken derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten perspektifler sunabilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir” dedi.

Erdoğan, “Bu arada dün vefat eden ülkemizin önde gelen sosyologlarından ilim ve fikir adamı Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’a da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ülkemizin fikir ve düşünce hayatında yeni bir yaprak dökümü olarak gördüğüm vefat sebebiyle Orhan hocamızın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.