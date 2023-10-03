Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay Başkanlığı IASAJ Programı Kapanış ve Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli noktalar şu şekildedir;

" Yüksek yargı organlarımızın tamamını sundukları hizmetin saygınlığına kavuşturmaya gayret ettik. Bugün Yüksek yargı organlarımızın hepsi ferah, görkemli binalarda milletimize hizmet veriyor. Türkiye adalet hizmetlerinin sunulmasında her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor.

Milletimize vaadimiz olan 'Türkiye Yüzyılı' vaadini Adaletin de Yüzyılı yapmakta kararlıyız, azimliyiz. Bunu da hep beraber dayanışma içinde hareket ederek gerçekleştireceğiz.

Amacımız Cumhuriyetimizin 2'nci asrına birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmiş bir şekilde girmektir. Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül'ün rejimin perçinlediği prangaları söküp atma vakti gelmiştir.

Uzun yıllar sonra ilk kez parlamentomuzda ve kamuoyunda oluşan müspet atmosferi çok kıymetli gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Hep söylediğimiz gibi hakikatin kıvılcımı farklı fikirlerin çarpışmasından doğar. Türk demokrasisinin ilk serbest seçimlerin yapıldığı 1950'den beri maruz kaldığı onca vesayet girişimine rağmen her seferinde ayakta tutan işte bu güçlü vasfıdır.

Meşru yollar varken gayri meşru yollara tevessül edenler milletin canına, malına, huzuruna kast edenler, vatanımızın bekasına tehdit oluşturanlar bu pervasızlıklarının hesabını yargı önünde mutlaka vermek zorundadır."

Batıdaki mahkemelerde terör üyelerine ilişkin verilen kararlara ilişkin Erdoğan, " Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak eli kanlı canilere gösterilen bu müsamahakar tavrı biz gerçekten anlayamıyoruz. Klasör dolusu delile rağmen terör elebaşlarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz. FETÖ amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah görür." dedi.

Ankara'da gerçekleşen hain saldırıya ilişkin "Her açıdan vahşi, alçak ve canice bir saldırıyla ve buna teşebbüs eden bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Şayet bu caniler etkisiz hale getirilmesiydi ve bir şekilde yurt dışına kaçmış olsalardı 'siyasi sığınmacı' denilerek korunacak, birileri tarafından adeta baş tacı edilecekti." ifadelerini kullandı.