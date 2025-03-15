Erdoğan, bugüne kadar İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de dahil olmak üzere toplam 37 bin 367 yatak kapasiteli 25 şehir hastanesinin hizmete açıldığını belirtti.

Devam eden ihale, proje ve arsa süreçleri tamamlandığında toplam 57 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanesine ulaşılacağını vurgulayan Erdoğan, sağlık alanında son 22 yılda büyük reformlara imza attıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık sistemine kazandırılan şehir hastaneleri, gelişmiş tıbbi cihazlar ve ambulans hizmetleriyle Türkiye'nin sağlık altyapısının geçmişle kıyaslanamayacak seviyelere ulaştığını belirtti. Evde sağlık hizmetleriyle 2 milyon 753 bin vatandaşa sağlık hizmeti sunulduğunu da ekleyen Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanında sağlık hizmetlerinde yaşanan büyük dönüşümün halk tarafından da yakından hissedildiğini söyledi.

Açıklamasını, Kanuni Sultan Süleyman’ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." sözleriyle tamamlayan Erdoğan, milletin en kaliteli sağlık hizmetine ulaşması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.