Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde emekçilerle iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete icabet eden katılımcılara teşekkür ederek, "Davetimize icabet edip, iftar soframızı onurlandıran her bir kardeşime şükranlarımı sunuyor, Ramazan-ı Şerifinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizleri bu güzel iftar sofrasında bir araya getiren Çalışma Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen, Leyletü’l-Kadri yani Kadir Gecesi’ni de idrak ve ihya ediyoruz. Semadan rahmet ve bereketin yağdığı bu mübarek gecenin sizlerle birlikte milletimiz için, İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aynı şekilde önümüzdeki pazar günü müşerref olacağımız Ramazan Bayramınız şimdiden mübarek olsun" dedi.

Bu mukaddes günlerin Filistin halkı başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde izzet mücadelesi veren tüm mazlumların zaferine, zulümden kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, Filistin Yemen, Somali, Sudan, Balkanlar ve Kafkaslar’da bulunanlar için de dua edilmesini istedi.

Emek, alın teri ve helal kazancın inanç ve kültür değerlerimizin merkezinde yer aldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kavramlar bizim adaletle, refahla, hakkaniyetle dolu tarihimizin adeta köşe taşları olmuştur. Ahi teşkilatlarımız, loncalarımız, orta sandıklarımız yalnızca çalışan ve işverenin hakkını, hukukunu korumakla kalmamış, aynı zamanda sosyal nizamın da en önemli teminatlarından birini teşkil etmiştir. Peygamber Efendimiz, aleyhissalatü vesselam, bir hadisi şerifinde, bir işçiyi istihdam edip işini yaptırdığı halde ücretini vermeyen kimsenin karşısına Rabbimizin kıyamet gününde bir hasım olarak dikileceğini buyurmuştur. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif de çalışmanın önemini şu veciz mısralarla ifade etmiştir: ’Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla, Çalışmak! Başka yol yok, hem nasıl? Canlarla, başlarla, Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet, Nasıl hasir kalır tevfiki hak ettim diyen millet’ "ifadelerini kullandı.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde payitahtta görev yapan Hollanda Büyükelçisinin Hollanda Kralına bir mektup gönderdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubun içeriğini paylaştı. Erdoğan, "Onlarda muhteşem bir imparatorluğun kaynakları, zafere alışkanlık, savaşma yeteneği, sıkı çalışmaya dayanıklılık, tutumluluk, düzen disiplin ve tedbir. Bizde ise yaygın fakirlik, bazı kesimlerde lüks ve israf, tembellik ve eğitimsizlik. Öyle ise bu durumdan nasıl bir sonuç bekleyebiliriz ki? İşte Hollandalının bize bakışı tarihimizde nereden nereye geldiğimizin çok acı net ufku. Tarihimiz işte bu mektubun resmettiği manzarada olduğu gibi daha nice hasletlerle erdemlerle güzelliklerle doldur. Bizde bu mirasa sahip çıkarak göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye adil bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret ettik" dedi.

İşçilerin, memurların, sendikaların ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadıklarını aktaran Erdoğan, "Yasa ve mevzuat değişikliklerinden sendikal haklara istihdam politikalarından fırsat eşitliğine iş sağlığından sosyal güvenliğe çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. Bilhassa son dönemde devrim niteliğinde adımlar attık. Millete kan kusturan tek parti faşizminin yasakladığı 1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan ettik. Çalışanlarımızın daha emniyetli koşullarda çalışmalarını temin etmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununu revize ederek iyileştirdik. Toplu sözleşme sistemini genişlettik" ifadelerini kullandı.

Sendikal güvenceleri ve grev hakkını güçlendirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıdıklarını, ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesine taşıyıp iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini yeniden yürürlüğe koyduklarını ifade etti. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldıklarını hatırlatan Cumhurşbaşkanı Erdoğan, "Kamu çalışanlarımız artık cuma izni, hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor. Maaş artışları, disiplin affı, refakat izni, 3600 ek gösterge ve ek ödemeler gibi bu alanlarda yaptığımız düzenlemelerle memurlarımızın çalışma ve özlük haklarını iyileştirdik. Kamu görevlilerimizin ücret artış oranlarını, zam ve tazminatlarını, sosyal desteklerini çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde biz düzenledik" şeklinde konuştu.