Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Yeni Meclisin Türkiye Yüzyılı'nın kurucusu olacağını belirten Erdoğan, yeni anayasa ve yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama döneminde AK Parti'nin ilk grup toplantısında TBMM'de partililere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini her anı hafızalara kazınan muhteşem bir zaferle tamamlamanın bahtiyarlığı içinde olduklarını belirterek, " Seçim mitinglerimizde bizleri coşkuyla bağrına basan milyonları beraber selamladık. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbecilere direnirken meydanlarda kurduğumuz ittifakımızı hamdolsun daha da güçlendirdik. Buradan beraber omuz omuza mücadele verdiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve tüm ülkücü kardeşlerimize, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ve tüm milli görüşçülere, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ve Alperenlere, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'a ve arkadaşlarına, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve arkadaşlarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da vatanımızın bekasını en üstte tutmayı sürdüreceklerini söyledi.

https://youtu.be/0r0DOyKlP30

"SANDIKTAN ÇIKAN MESAJA DİKKAT"

Birileri koltuk peşinde koşarak biz farkımızı gösterdik" diyerek muhalefete eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer dürüstseniz, samimiyseniz yeni yasama döneminde başörtü konusunu Anayasa ile teminat altına alalım" dedi.

Seçmenin sadece bize değil, muhalefete de pek çok mesaj verdiğini belirten Erdoğan, "Kökü bir değişim istediğini göstermişti. Muhalefetin mesajları doğru okuyup gereğini yerine getirmekten başka seçeneği yoktur. Muhalefet ya milli iradeyle barışacak ya da marjinalleşecektir" diye konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16'lı Masa sözlerine de yanıt vererek, "Yetmez daha da artırmak lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez" dedi.

Göreve gelinde ülkeyi barıştırmaktan bahsedenler bugün kavgadan gürültüden başını kaldıramıyor" diyen Erdoğan, "Baba oğul arasındaki taht mücadelelerinin bizim açımızdan kıymeti yoktur. Bizim nazarımızda zaten su alan geminin dümenine o gelmiş, bu gitmiş hiçbir anlam ve önemi yoktur. Biz önümüzdeki 5 sene boyunca milletimize hizmet ve eser siyasetine devam edeceğiz" diye konuştu.

"YENİ MECLİSİMİZ 'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KURUCUSU OLACAK"

Türkiye Yüzyılı'nın darbe anayasası üzerinde yükselemeyeceğini belirterek anayasa değişikliğinin öncelikli konu olacağını söyleyen Erdoğan, "28. Dönem TBMM bunu yapabilecek temsil kabiliyetinde. Yeni Meclisimiz Türkiye Yüzyılı'nın kurucusu olacaktır" dedi.

Yerel seçimlere yönelik de mesajlar veren Erdoğan, "Seçimlerde elde ettiğimiz psikolojik üstünlüğü yeni hamleler ile sağlamlaştıracağız. Hedefimiz son seçimlerde el değiştirenler başta olmak üzere daha fazla belediyeyi kazanmaktır. Büyükşehirlere daha fazla asılacağız" diye konuştu.

Öte yandan grup toplantısı ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti’mizin TBMM 28. Yasama Dönemi ilk grup toplantısında milletvekili arkadaşlarımla beraber olmaktan büyük memnuniyet duydum. Meclisimizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.