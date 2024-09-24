Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Gazze'deki durum ve İsrail-Filistin çatışmaları üzerine sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni hedef alarak, mevcut krize karşı kayıtsız kalınmaması gerektiğini vurguladı. Yaptığı konuşmada, "BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de yaşanan soykırımın önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkına uygulanan bu insanlık dışı zulme ve barbarlığa dur demek için neden adım atmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sadece Gazze'deki olaylara dikkat çekmekle kalmadı, aynı zamanda İsrail'in Filistin halkına yönelik askeri operasyonlarını ve bu operasyonların uluslararası hukuku ihlal eden boyutlarını da gündeme taşıdı. Erdoğan, İsrail'in uyguladığı politikaların yalnızca Filistinlileri değil, bölgedeki barışı tehdit ettiğini belirterek, "Bu katliam şebekesi, yalnızca Filistin halkını değil, kendi vatandaşlarının güvenliğini de riske atıyor. Uluslararası toplum, bu tehlikeli gidişatı durdurmak için neyi bekliyor?" diyerek sert eleştirilerini sürdürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler’in, dünya barışını ve güvenliğini sağlama görevini yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Filistin'deki insan hakları ihlallerine karşı daha güçlü ve kararlı bir duruş sergilemenin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Artık harekete geçmenin zamanı geldi. Uluslararası toplum, bu vahşete sessiz kalmamalı ve Gazze’deki masum sivillerin daha fazla acı çekmesine izin vermemeli" şeklinde sözlerini tamamladı.

Bu açıklamalar, Erdoğan'ın Filistin davasına verdiği desteği bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyarken, dünya liderlerine Gazze'de yaşanan insanlık krizine yönelik acil bir müdahale çağrısında bulunmasıyla dikkat çekti.