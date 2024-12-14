Erdoğan, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun PYD üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya çalıştığını belirterek, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütleriyle ilgili duruşunun net olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD’yi terör örgütü olarak kabul edip etmediklerine ilişkin sorunun CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yöneltilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün Suriye’deki uzantılarıyla ilgili bizim duruşumuz bellidir Sayın Özel… PYD’yi terör örgütü görüp görmediğinize CHP Genel Başkanı olarak asıl sizin cevap vermeniz gerekir," dedi.

Erdoğan, CHP'nin uzun yıllar PYD'nin savunuculuğunu yaptığını belirterek, bu örgütün reklamını yapmanın sorumluluğunu da üstlendiğini söyledi. Ayrıca, "Ülke ülke dolaşıp bu örgütün reklamını yapan da sizin milletvekillerinizdi," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YPG bize saldırmaz" şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. "Hadi Suriye’yi bilmiyorsunuz, PKK’nın 40 yıldır çevirdiği dolapları da mı hiç bilmiyorsunuz?" diyerek, CHP'nin PYD ve YPG konusundaki tutumuna sert bir dille karşı çıktı.

Erdoğan son olarak, CHP’ye, "Bayrak değiştirmek ne zamandan beri PKK’nın uzantılarını aklamak için yeterli olmaya başladı?" sorusunu yöneltti ve "Allah bunlara basiret ve feraset versin" diyerek açıklamasını sonlandırdı.