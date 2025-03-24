Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde Oba Kır Bahçesi önünde bulunan İnegöl Belediyesi'ne ait çöp konteynerini boşaltarak yiyecek yemek arayan yaşlı bir kadın, çevreden geçen vatandaşların dikkatini çekti.



Kendisine yaklaşan bir vatandaş, kadına çöpleri karıştırmasını bırakması karşılığında para vermeyi teklif etti. Ancak yaşlı kadın, "Ben dilenci değilim. Sizin paranızı istemiyorum. Ben kendi yemeğimi kendim bulurum. Burada da yeterince yemek var" dediği iddia edildi.

Çevreden geçen vatandaşlar bu anı telefonlarıyla görüntüledi. Yaşlı kadının kim olduğu ise bilinmiyor.