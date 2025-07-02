Filistin'in Gazze bölgesindeki kadınları selamlayan Erdoğan, onların direniş ve fedakarlıklarını anlattı. Gazze kadınlarının beyaz kefenlere sardıkları evlatlarının ardından sessizce gözyaşı döktüklerini ve işgalcilere karşı boyun eğmediklerini vurguladı. Erdoğan, bu kadınlara dayanışma duygularını iletti.

Cumhurbaşkanı, AK Parti’nin milletin sinesinden doğan, alnı ak, başı dik bir siyasi hareket olduğunu belirtti. Bu hareketin büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle yola çıktığını söyledi. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının misyonları olduğunu ve kadim değerlerle rehberlik ettiklerini dile getirdi. 86 milyonun tamamını kapsayan bir güç ve ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Erdemliler hareketi olarak yola çıktıklarını ve tüm fertlerin bu bilinçle çalışmasını beklediklerini söyledi. Liderliğin önünü görmek değil, dağın arkasını öngörebilmek olduğunu kaydetti. Son 23 yılda AK Parti'nin liyakatli ve hakkaniyetli kadrolara sahip olmasının ülkeye büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Erdoğan, AK Parti döneminde Türkiye’nin tarihindeki en başarılı yılların yaşandığını belirtti. Eserler ve projelerle vatan topraklarının her karışına mührü vurduklarını söyledi. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, savunma sanayii, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi pek çok alanda Türkiye’nin çok yüksek seviyelere çıktığını ifade etti. Yasakların kaldırıldığını ve vesayet odaklarının dağıtıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, mücadelelerinin kolay olmadığını, önlerinin kesilmek istendiğini belirtti. Bildiriler, sokak terörü ve FETÖ gibi ihanet çeteleriyle karşı karşıya kaldıklarını, ancak hiçbirinde muvaffak olunamadığını söyledi. Milletin iradesine ve kadroların cesur duruşuna tosladıklarını kaydetti. Baskılara boyun eğmediklerini, tehditlere prim vermediklerini, milli iradeyi egemen kılmak için ter döktüklerini ifade etti. Her anlarını millete hizmet için geçirdiklerini söyledi.

Ülkenin kazandığı tarihi başarılarda kadınların en büyük paya sahip olduğunu dile getirdi. AK Parti’nin kadınları dolgu malzemesi olarak görmediğini, hayatın her alanında aktif olmalarını sağladığını vurguladı. Erdoğan, partiyi hanım kardeşleriyle birlikte kurduklarını ifade etti.