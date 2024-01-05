Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde;

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemizdeki işverenlerin temsilcisi olarak önemli bir görev icra ediyor. Konfederasyon kamu, işçi ve işverenden oluşan çalışma hayatımızın üç ana aktöründen biridir. Yerel ve uluslararası pek çok platformda işverenlerimizin hakkını, hukukunu ve menfaatlerini koruyan TİSK ülkemizde çalışma barışının temininde de kilit roller üstleniyor. Kamu hizmeti dahil ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikası ile konfederasyonumuz ekonomimizin lokomotif yapıları arasında yer alıyor.

TİSK'e üye işverenlere kayıtlı işyerlerinde yaklaşık 2 milyon kardeşimiz çalışıyor, evine ekmek götürüyor. Konfederasyonumuzun temsil ettiği çalışanlar ve işletmeler ülkemizin milli gelirine 200 milyar dolar, ihracatına 100 milyar dolar katkı sunuyor. Sizlerin şahsında TİSK üyelerinin her birini yatırım yaparak, istihdam sağlayarak, üreterek, ihraç ederek Türkiye'nin kalkınma mücadelesine destek olan işverenlerimizin tamamını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle yaklaşık 256 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığımız 2023 yılı ihracatımıza katkı veren TİSK mensuplarına teşekkürlerimi borç biliyorum.

Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara, krizlere ve küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız bu tarihi rekoru çok kıymetli görüyoruz. Sizlerin de desteği ile Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzun asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Görüşmeler çalışmalarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde ülkemizin şartları dikkate alınarak rasyonel bir çerçevede yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.

"ÇOK KIYMETLİ GÖRÜYORUZ"

Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalara, krizlere ve küresel ekonomideki artan belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız bu tarihi rekoru çok kıymetli görüyoruz. Sizlerin de desteği ile Türkiye yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyüme hedefine emin adımlarla ilerliyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzun asgari ücret müzakerelerinde de son derece yapıcı bir tavır sergiledi. Görüşmeler çalışmalarımızın ve işverenlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde ülkemizin şartları dikkate alınarak rasyonel bir çerçevede yürütüldü. Yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızla birlikte tüm işverenlerimize de hayırlı olmasını diliyorum.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. Biliyorsunuz 2022 yılında hem işverenimizin yükünü hafifletmek hem de işçimizin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştır. Devlet olarak sigortalı başına verilen prim desteğini 500 liradan 700 liraya çıkartarak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik. Elbette aslolan pastayı büyütmektir. Bizim amacımız da zaten budur. Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. Türkiye'nin hem küresel riskleri başarıyla yönetecek hem de hedefleri doğrultusunda ilerleyecek kapasiteye sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah işçi-işveren ve kamu olarak hep beraber omuz omuza verecek ülkemizi güçlendirme mücadelemizi mutlaka zafere ulaştıracağız.

Bizim ilk ve öncelikli kriterimiz Türkiye ve aziz milletimize hizmettir. Türkiye için çalışan, hayal kuran, ekonomisi gelişmesi için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

MİT, Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz adım adım gerçeğe dönüşüyor

İç kalemizi çökertme girişimlerine izin vermeyeceğiz. Milletimizin arasına nifak duvarları örülmesine izin vermeyiz. Zehirli tartışmalar geride kalmalı.

"BİZİM İLK VE ÖNCELİKLİ KRİTERİMİZ..."

Burada şu noktanın altını özellikle çizmek isterim. Bizim ilk ve öncelikli kriterimiz, Türkiye'ye ve mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmettir. Türkiye için çalışan, Türkiye için hayal kuran, Türk ekonomisinin büyümesi, gelişmesi, küresel ölçekte hak ettiği seviyelere ulaşması için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bu ülkeden kazandığını kendisi ile birlikte bu milletin refahı, huzuru, esenliği için sarfeden her bir yatırımcımıza destek olmak asli görevimizdir. Bugüne kadar bu görevi hep layıkıyla yerine getirdik.

"SERMAYE AYRIMCILIĞI, DÜŞMANLIĞI YAPMADIK"

Artık 21 yılı geri bırakan iktidarlarımızın hiçbir döneminde sermaye ayrımcılığı, sermaye düşmanlığı yapmadık. Bugün bile acı ve utançla hatırlanan 28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Korkular ve hassasiyetler üzerinden yürütülen kampanyaların ülkemize hiçbir fayda sağlamadığını yine o dönemde beraberce tecrübe ettik. Biz milletimizin bünyesindeki hiçbir farklılığı ayrışma veya kamplaşma vesilesi olarak görmüyoruz. Tam tersine bu hakikatleri ülkemizin sosyal ve beşeri zenginliğinin nişaneleri olarak kabul ediyoruz. Türkiye'nin hangi kökenden, inançtan ve siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarının katkısına ihtiyaç duyduğunu asla unutmuyoruz.

"BU SALDIRILARIN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİ TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN DAVASINDAKİ DİK VE TAVİZSİZ DURUŞUDUR"

Ancak son dönemde milli bekamızın teminatı olan kardeşliğimize yönelik saldırıların özellikle yoğunlaştırıldığına şahit oluyoruz. Çok açık ve net söylüyorum bu saldırıların en önemli sebepleri Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerini korumak hususundaki kararlılığı ile Filistin davasındaki dik ve tavizsiz duruşudur. Çoğu çocuk ve kadın 23 bin masumun katledildiği Gazze mezaliminde ülkemiz Filistinli mazlumlardan yana çok net tavır almış, hakkı ve hakikati korkusuzca savunmaktan çekinmemiştir. İsrail yönetiminin vahşet politikasına karşı tüm dünyada giderek artan tepkilerin gerisinde ülkemizin yürekli duruşunun da payı vardır.

MİT, Türkiye düşmanlarına ve aparatlarına karşı çok ağır darbeler indiriyor. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz adım adım gerçeğe dönüşüyorİç kalemizi çökertme girişimlerine izin vermeyeceğiz. Milletimizin arasına nifak duvarları örülmesine izin vermeyiz. Zehirli tartışmalar geride kalmalı.

Ani kur hareketleri azaldı. Merkez Bankası'nın rezervleri 145,5 milyar doları buldu. Enflasyondaki düşüşün etkileri yılın ikinci yarısında net görülecek.