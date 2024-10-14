Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN BETÜL ÖNDEROĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından trafik kazasında hayatını kaybeden Betül Önderoğlu’nun vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

“Elim bir trafik kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve AK Parti teşkilatına başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.”