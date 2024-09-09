Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak yeni eğitim dönemine dair temennilerini dile getirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından (X) paylaştığı mesajında, eğitim camiasına ve tüm Türkiye'ye başarılar dileyerek, " 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ