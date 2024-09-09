Hem yaz hem de okul döneminde öğrencilerin çevrimiçi derslere olan talebi giderek artıyor. Öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim hizmetleri sunan Özel Ders Alanı platformu, öğrencilerin okul ve yaz dönemlerinde en çok hangi dersleri tercih ettiğini açıkladı.

Eğitimde dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte, online derslere olan talep önemli ölçüde artarken özellikle evden eğitim modeline alışan öğrenciler ve veliler, çevrimiçi derslerin sağladığı esneklik ve çeşitlilikten yararlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, online ortamda kişiye özel bir öğrenme deneyimi sunan YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden Özel Ders Alanı platformu, son zamanlarda en çok tercih edilen kursları açıkladı. Platforma göre, en çok tercih edilen çevrimiçi kurslar arasında İngilizce, Almanca, diksiyon eğitimleri ve matematik dersleri başı çekiyor.

Yaz döneminde yabancı dil ve sanat alanlarına ilgi artıyor

Platformun verilerine göre, yaz tatili başladığında öğrenciler daha çok yabancı dil, spor ve sanat gibi alanlara yöneliyor. Yaz dönemlerinde öğrencilerin en çok başvuru yaptığı 7 kategori; İngilizce, yüzme, tenis, piyano, şan, Almanca ve keman dersleri oldu. Özellikle sanat, hobi ve yabancı dil odaklı dersler yaz aylarında büyük ilgi görüyor. Yabancı dil, spor, sanat, müzik gibi alanlarda oluşturulan taleplerin yüzde 400 oranında artarken yine aynı dönemde bilişim teknolojileri alanında da yüzde 200’lük bir artış gözlemlendiği açıklandı.

Okul dönemlerinde öğrencilerin tercihi matematik

Okulların açılmasıyla birlikte, öğrencilerin ilgisi akademik derslere kaydığını belirtilirken matematik, ilkokul derslerine destek, fizik, fen bilimleri, İngilizce, okuma yazma ve Türkçe, okul döneminde en yoğun talep gören dersler arasında yer aldı. Eğitim yılı boyunca sınavlara hazırlık ve okul derslerine destek talebinin yüzde 400 oranında arttığı ifade ediliyor. Yine aynı dönemde özellikle son yıllarda yabancı dil alanlarında Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi dillere ciddi oranda bir artışın olduğu açıklandı.