Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer alıyor.

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının ardından siyasi parti temsilcilerini ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak talep gelmesi halinde DEM Parti İmralı heyetiyle görüşebileceğini söylemişti.

Gelişmelerin ardından beklenen ziyaretin bugün gerçekleşeceği açıklanmıştı. Öğle saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti Beştepe'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyet kabulü başladı. Heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder bulunurken; Erdoğan'ın yanına ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MİT Başkanı İbrahim Kalın yer aldı.

Görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Ziyaret öncesi konuşan Buldan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de kendisini bilgilendireceğiz. Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.