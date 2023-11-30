Cumhurbaşkanı Yardımcısı ekonomi hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Cevdet Yılmaz, şuan ki ekonomik durumlar ve geliştirilen yeni finansal düzenlemeler ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirmeler yaptı.

Kur Korumalı Mevduat Hesapları sonlandırılacak mı? 2024 yılı Asgari ücrete tek zam mı yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat Hesaplarının biranda sonlandırılması mümkün değil dedi. KMK 17 Kasım tarihi ile birlikte toplam değeri 2 trilyon 768 milyar değerlerinde düşüş yaşadı ve bu yaşanan durumun aşama aşama yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Ocak ayı itibari ile Asgari ücrete tek zam yapılacağını duyuran Yılmaz, yapılacak olan ilk toplantının 1 Aralık’ta olacağını belirtti. Yeni yapılacak olan zammın enflasyon karşısında asgari ücreti korumayı hedeflediklerini dile getirdi. Cevdet Yılmaz, hedeflenen süreci çalışan, iş veren ve hükümetin katılımı sağlanacak olan üçlü mekanizma sayesinde ilerleyeceğini ifade etti.

Ayrıca Yılmaz, Merkez Bankasının kredi kampanyalarının yenisi için çok az kaldığını söyledi. Gelecek olan kredi sosyal alanlar ve teknoloji ile ilgili yatırımlar yapacak olan sektörü bağlayacak.