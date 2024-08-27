Mansur Yavaş'tan Şaban Sevinç'in Cumhurbaşkanı Adaylığı İddialarına Sert Tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlediğine dair iddialarda bulunan Şaban Sevinç'e Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Sevinç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş'ın ve bir kadın ismin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddiasını ortaya atmıştı. Ancak Mansur Yavaş, gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Yavaş, "Bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Bilmemiz gerekmez miydi? Partinin kuralları ve genel başkanın açıklamaları ortada" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Yavaş ayrıca, Sevinç'in "partiyi karıştırmaya çalıştığını" öne sürerek, "CHP, yüzyılı aşmış bir parti, nasıl karar alacağı bellidir. Şaban Sevinç kendi kendine bir rol üstlenmiş, partiyi karıştırmaya çalışıyor" dedi.

Yavaş, Tüzük Kurultayı'na Katılacak mı?

Tüzük Kurultayı'na katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Mansur Yavaş, "Kurultaya katılacağım ama sadece izleyeceğim. Parti ne karar alırsa ona uyacağız" diye konuştu. Belediye başkanı olarak kurultayda öneri sunma gibi bir görevlerinin olmadığını da ekledi.

İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Görüşmesi Hakkında

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesine dair soruları yanıtlayan Yavaş, "Herkesin birbirleriyle konuşması gerekir. Basın aracılığıyla yapılan açıklamalar partiye zarar verir. Diyalog sürmeli" ifadelerini kullandı.