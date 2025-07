Kabine toplantısı geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine sonrası millete sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarına orman yangınlarına müdahale ederek şehit düşen kahramanlara başsağlığı dileyerek başladı.

Sözlerine geçen hafta Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü ile Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit olan iki askere Allah'tan rahmet dileyerek devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunarak, "Yeşil vatanın bütün muhafızlarına fedakarlıkları dolayısıyla ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

"İHMALİ OLAN VARSA GEREKEN YAPILACAKTIR"

Her iki elim olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirten Erdoğan, "Milletçe hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri en kısa zamanda ayrıntılarıyla netleşecek, akabinde ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. Devletimiz tüm imkanlarıyla şehit ailelerimizin yanındadır. Benzer acıları bir daha yaşamamak temennisiyle milletimizin tekrar başı sağ olsun diyorum" diye konuştu.

"ORMAN YANGINLARINDAKİ ARTIŞ KÜRESEL SORUN HALİNE GELMİŞTİR"

Erdoğan, “Orman yangınlarındaki artış küresel sorun haline gelmiştir. 2002-2012'de yanan alan 44 milyon hektar iken 2013-2023 arası yanan alan 94 milyon hektara çıkmıştır. Avrupa'da bu yıl 238 bin hektar alan yandı. Geçen yıla kadar yanan orman alanı yaklaşık 2 kat arttı. Ülkemizde en yüksek sıcaklık değerleri kaydedildi. Devlet olarak planlarımızı bu veriler temelinde yapıyoruz. Ormanlarımızı korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız köylerimizde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. 27 uçak 105 helikopter 65 noktada konuşlandı. Ormanlarımızı 14 İHA, 776 gözetleme kulesi ile 7/24 takip ediyoruz. Yangınlar 2 dakika içinde tespit ediliyor. İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. Dünyada 5 ülkenin sahip olduğu yangın yönetim uçağı da bu konuya ne kadar ehemmiyet verdiğimizin göstergesidir. Yangına müdahale süresini 45 dakikadan 11 dakikaya düşürdük.”

"SABOTAJ VE KASITLAR DA VAR"

“Devam eden 2 yangın dışında diğerlerinin tamamını kontrol altına aldık. Önemsiz görülen ihmallerin bedelini milletçe ödedik ödüyoruz. Sabotaj ve kasıtlar da var. 149 şüpheli gözaltına alınmış, 38 kişi tutuklanmıştır. Bursa'daki yangını çıkardığı düşünülen FETÖ bağı olan bir şahıs yakalanmıştır. Kestel'de görev yapan tankerin kaza yapması sonucu şehit olan 3 gönüllümüze Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İlave tedbirler almayı sürdüreceğiz. Bu bir savaş bir yeşil vatan müdafaası. Bu sinsi düşmana karşı gereken neyse yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Siyasi rant devşirmeye çalışan fırsatçılara rağmen yapacağız. Bu savaşı milletimiz olmadan kazanamayız. 4 bin 247 yangın ile mücadele ettik. 9 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. 30 büyükşehirimiz var. İtfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir. 30 büyükşehir dışında 51 ilimiz var. 51 ilimizde de AFAD’ımızla bu işimizi örgütleyeceğiz. AFAD 51 ilde teşkilatlanmasını yapacak. AFAD en güçlü şekilde bu işi planlayacaktır. Teşkilatımız şu anki gücünü daha da artıracak ve Türkiye genelinde nerede ne tür felaket olursa koşuyorsa bundan sonra da aynı şekilde ülke genelinde her yere yetişecektir. Selden kütük kapma peşinde olanları milletimize havale ediyorum.”

Kaynak: HABER MERKEZİ