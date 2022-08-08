Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ""657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Başkanlığımız Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 44 adet personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2022 olarak bildirildi.

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