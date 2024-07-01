Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, son zamanlarda Suriyeli sığınmacılar üzerinden artan olumsuz hava ve gerilimin provokatif faaliyetlerle körüklenmeye çalışıldığını belirtti. Altun, Türkiye düşmanı unsurların öncülüğünde yapılan bu provokatif girişimlerin ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik olduğunu vurguladı. Devletin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde bu tür girişimlerin amacına ulaşamayacağını ifade etti.

Altun, özellikle sosyal medya platformlarında yayılan asılsız iddialar, manipüle edilmiş bilgiler ve kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere karşı devletin ilgili birimlerinin İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vatandaşlardan bu tür dezenformasyon faaliyetlerine prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon olasılığının göz önünde bulundurulması ve yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.

Altun, devletin bu konuda hassasiyetle çalışmaya devam edeceğini ve vatandaşların da sağduyulu davranarak ülkenin birlik ve beraberliğini korumak için destek olmalarını beklediklerini belirtti.