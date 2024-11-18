Bu olay sonrası Eroğlu hakkında soruşturma başlatıldı ve TSK'dan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Ancak, genç teğmen için sürpriz bir teklif, ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Özdemir, Ebru Eroğlu'nun Atatürk sevgisi nedeniyle askeri disiplinden ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Atatürk'ü sevdiğini söylediği için okul birincisi Ebru Teğmen TSK'dan atılıyorsa bizim kapımız açık. Ebru Hanım, ekibimize katılın, onur duyarız” ifadeleriyle Eroğlu'na iş teklifinde bulunan Özdemir, kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti.