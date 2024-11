CW Enerji, sektörü ile ilgili hemen her etkinlikte aktif olarak yer almaya devam ediyor. Firma son olarak 7-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Solar Storage Fuarı’na katılarak, AR-GE sonucu geliştirdiği ürünleri ile göz kamaştırdı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, fuarlarda çevre dostu çözümlerini sergilemeye ve dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Firma, 7-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Solar Storage Fuarı’nda adeta göz kamaştırdı.

Fuarda son teknoloji ile ürettiği birbirinden değerli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturan firma, sektördeki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Solar Storage Fuarı’nda son teknolojiyle üretilen inovatif ürünlerini sergilediklerini söyledi. Stantlarında enerji depolama ve güneş enerjisi sektöründeki en güncel çözümleri ziyaretçilerle bir araya getirdiklerini ifade eden Sarvan, “Konutsal ve endüstriyel tip lityum enerji depolama çözümleri, şebeke bağlantılı (On Grid), şebekeden bağımsız (Off Grid), iki seçeneği bir arada barındıran hibrit sistemler, elektrikli araç şarj istasyonları, golf, forklift, transpalet, scooter ve elektrikli bisiklet için lityum bataryalar, hidrojen depolamalı sistemler, en yeni nesil topcon n type güneş panelleri, esnek güneş panelleri, ev tipi ve havuz tipi ısı pompaları ürünlerimizi de fuarda sergiledik. Her fuarda olduğu gibi Solar Storage Fuarı’nda da firmamıza ilgi oldukça yoğun oldu” dedi.

Yerli ve milli ürünlerini geniş bir yelpazede katılımcılara sunduklarını dile getiren Sarvan, fuarda yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin CW Enerji standında yenilenebilir enerji çözümleri ve güneş enerjisi depolama sistemleri hakkında bilgi alma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Sarvan, stantlarına olan ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Fuarlar yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri konusunda yeni nesil çözümlerimizi tanıtmak adına bizim için büyük bir fırsat. Sektörün en önemli etkinliklerinden biri olan Solar Storage Fuarı’nda da paydaşlarımızla birebir görüşme fırsatı yakaladık ve birçok iş görüşmesi gerçekleştirdik. Fuarda enerji verimliliğini artıran ve çevre dostu sistemlerimizle dikkatleri üzerimize çektik. CW Enerji olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımızı artırarak enerji verimliliğini ön plana çıkaran çözümler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.