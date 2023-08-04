Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hafta yayınladığı Cuma hutbesinde, "İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadelerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'nden sert tepki geldi. ÇYDD, "Diyanet İşleri, eğitim işlerine karışamaz" dedi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hafta yayınladığı cuma hutbesinde, "İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri yer aldı.

Bu ifade ve girişimin her açıdan kaygı verici olduğunu belirten ÇYDD, konuyla ilgili yaptıkları yazılı açıklamada, "Laiklik, 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti'nin temel karakteridir. Laik devlet yapısına yönelik bu saldırılar toplumsal geleceğimiz için çok büyük risk ve tehlikeleri içermektedir. İbadet etmek bireyin özgür iradesine bağlıdır, eğitim öğretim ise kendi kural ve disiplinleriyle yürütülmesi gereken çok ayrı ve özel bir alandır. Öğrenciler ders saatlerini okullarında eğitim görerek geçirmelidir. Bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bilimsel ve laik eğitim çizgisinden uzaklaşan açıklamalar yapmamalıdır. Laik devlet ve toplum yapısı içinde ülkemizde yaşayan farklı dini inançlara sahip bireyler de görmezden gelinemez" ifadelerini kullandı.