Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde bulunan Devebağırtan virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Lütfi Irmak (82) kontrolündeki 64 KK 161 plakalı Mercedes marka otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak ve eşi N.I. (77) kazada yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Lütfi Irmak bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çift, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.