İnegöl’den iki isim il yönetimi listesinde yer aldı.

Saadet Partisi 9. Bursa Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İNEGÖL'DEN 2 İSİM

Kongrede Ali Osman Karahan, il başkanlığı görevini Hamza Gürsel'e devretti. Gürsel'in yönetiminde Saadet Partisi İnegöl Teşkilatı'nın önceki dönem ilçe başkanlarından Ertan Sütçü ile başkanlık divanı üyesi Av. Kasım Karadaş da yer aldı.

Kongre sonrasında açıklama yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız şu ifadeleri kullandı;

SİYASETTE ‘5G’ MESAJI

“Partimizin Bursa İl Kongresini Genel Başkanımız Mahmut Arıkan beyin katılımlarıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Mahmut Arıkan Bey'in vermiş olduğu '5G' mesajıyla özellikle dikkat çekmek istiyorum. Saadet Partisi olarak genel başkanımız önderliğinde siyaseti 5G ile güncelleyeceğiz. 'Güler yüz, Güven, Gayret, Gelişim ve Gerçeklik' temelli bir siyaset anlayışını inşa edeceğiz."

ERTAN SÜTÇÜ VE KASIM KARADAŞ’I TEBRİK EDERİM

“Kongremizle birlikte görevi devreden özverili çalışmalarına şahitlik ettiğimiz Ali Osman Karahan başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Bursa’mızın sancaktarı olacak Hamza Gürsel başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Ayrıca yeni dönemde İl Yönetim Kurulunda görev alan önceki dönem ilçe başkanımız Ertan Sütçü beyi ve kıymetli Başkanlık divanı üyemiz Kasım Karadaş beyi tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum.”