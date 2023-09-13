Dağdan kopan parçalar dişi bir ayıya isabet etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğüne ekiplerine haber verilmesi üzerine yaralı ayı tedaviye alındı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, Çukurca ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kazan Vadisi’nde yaşanan arızaya müdahale etmeye giderken yolda yaralı ve bitkin bir halde olan dişi bir ayıyı fark etti.

Dağdan düşen kaya parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtilen ayı ile ilgi VEDAŞ ekbi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğüne bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı ayıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için Hakkari'ye götürdü.

Arızaya giden VEDAŞ ekibi VEDAŞ ekipleri, acılar içinde kıvranan ayının iniltilerinden dolayı çok duygulandıklarını dile getirdi.