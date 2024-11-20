Tekirdağ’da yaşayan 7 yaşındaki İnci Yılmaz, sanat dünyasına sağlam bir adım atarak ikinci resim sergisini açtı.

Küçük yaşına rağmen yeteneği ve hayal gücü ile dikkat çeken 7 yaşındaki İnci Yılmaz, sergisinde birbirinden etkileyici eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergideki tablolar, renk uyumu ve detaylarındaki incelikle dikkat çekiyor.

Yaşı küçük başarısı büyük

Sanata olan tutkusu ve yeteneğiyle gelecek vadeden İnci’nin eserleri, sergiyi ziyaret edenlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Minik ressamın tabloları, hayallerine giden yolda büyük adımlar attığını gözler önüne sererken, ziyaretçiler de İnci’nin bu başarısı karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

"Resim yapmayı çok seviyorum"

Birinci sınıf öğrencisi İnci Yılmaz, sergi açılışında yaptığı açıklamada, "1. sınıfa gidiyorum ve 7 yaşındayım. Resim yapmayı çok seviyorum. Öğretmenim de bana bu süreçte çok yardımcı oluyor. Herkesi sergime bekliyorum" dedi.

"Kendine hayran bırakıyor"

Resim öğretmeni Zeynep Cihan, İnci’nin yeteneğinden övgüyle bahsederek, "İnci ile bir yıldır çalışıyoruz ve gerçekten harika işler çıkardık. İlk sergisini yedi ay önce açmıştık. Şimdi ikinci sergimizi gerçekleştiriyoruz ve üçüncü sergi için de hazırlıklara başladık. İnci, sanata olan tutkusu ve çalışkanlığıyla herkesi kendine hayran bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Katılım yoğundu

Sergiye; İnci’nin ailesi, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde “İnci’nin Serüveni” adıyla açılan sergi, üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.