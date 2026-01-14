Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre ve su kaynaklarını korumaya yönelik kararlı adımlarına bir yenisini daha ekledi.

Çevre yatırımlarıyla kenti sağlıklı bir geleceğe taşımaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı bir çevre ve mevcut kaynakların daha iyi korunabilmesi için diğer kurumlarla iş birliklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında Atıksu Ön Arıtma Tesisi Proje Onayı, Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Şen arasında imzalanan protokolle, sanayi ve yerleşim alanlarındaki atıksu yönetiminin akademik denetim ve mühendislik disipliniyle çok daha güçlü bir zemine oturtulması hedefleniyor. Atıksu ön arıtma tesislerine ait projelerin teknik incelemesi, mesleki denetimi ve vize işlemleri Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yürütülecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Bursa'nın su kaynaklarını korumak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Odalarımızla yaptığımız çalışmalar güçlenerek devam edecek. Her bir akademik odanın kent için önemli projeleri var. Yerel yönetimlerin bunları değerlendirmesi gerekir. Sorunların çözümü noktasında hep birlikte mücadele edeceğiz. Atıksu ön arıtma tesislerinin mevzuata uygun, teknik ve bilimsel esaslara göre projelendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu protokol ile mesleki denetimi güçlendirerek hem çevremizi hem de altyapı sistemlerimizi güvence altına alıyoruz' dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Şen, protokolün çevre ve halk sağlığı açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. BUSKİ ile yürütülecek iş birliğinin, çevre kalitesinin artırılmasına ve sürdürülebilir altyapı yönetimine önemli katkılar sunacağını belirten Şen, daha temiz bir çevre için mücadele eden Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.