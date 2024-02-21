‘İlçemi Seviyorum, Sokağıma Sahip Çıkıyorum’ projesi çerçevesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde oluşturulan 100 kişilik ekip, hem sokaklara bırakılan çöp, moloz, eski ev eşyalarını topluyor hem de vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ‘’İlçemi Seviyorum, Sokağıma Sahip Çıkıyorum’’ projesi ile her hafta farklı bir mahallede saha denetimi ve toplu temizlik çalışması gerçekleştiriyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin sıradaki durağı, Fevzi Çakmak Mahallesi oldu. 100 kişilik ekip ile gerçekleştirilen çalışmada, 8 cadde ve 78 sokak özenle süpürüldü, tüm atıklar toplandı.

Mahalle sakinleri, çevre kirliliğine karşı bilgilendirildi

Saha çalışması sırasında mahalle sakinlerine, çevre kirliliğine karşı bilgilendirici broşür dağıtıldı. Temiz ve sağlıklı sokaklar için vatandaşların, gelişigüzel çöp atmamaları ve çöp çıkarma saatlerine uymaları gerektiği anlatıldı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesinin hediyeler kazandıran mobil uygulaması olan ‘’GOP Sıfır Atık’’ uygulamasının da tanıtımını yapıldı. Ekipler, sıfır atık projelerinin çevresel ve ekonomik faydalarını anlatarak, vatandaşları uygulamayı kullanmaya teşvik etti.

Saha denetimi ve toplu temizlik çalışmalarının ilçedeki 16 mahallede periyodik olarak devam edeceğini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ‘’Daha temiz bir Gaziosmanpaşa için ekiplerimizle 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Değerli komşularımızın da bu seferberliğe ortak olması, sahadaki arkadaşlarımıza destek vermesi önemli. Bu anlamda duyarlılık gösteren tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda vatandaşlarımızı, GOP Sıfır Atık uygulamamızı kullanarak, sıfır atık çalışmalarımıza destek olmaya davet ediyorum’’ dedi.