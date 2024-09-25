Damla’nın geleceğiyle ilgili umutları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beyaz Kalpler'de aldığı eğitimlerle hayalden gerçeğe dönüştüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, 14-18 yaş arasındaki gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik kapsamlı eğitim programları sunuyor.

Beyaz Kalplerde aşçı yardımcılığı, pastacılık, grafik tasarım-görsel sanatlar ve kuaförlük gibi alanlarda sunulan mesleki eğitimler, en güncel bilgilerle donatılmış müfredatla gençlere aktarılıyor. Bu eğitimlerle gençlerin sahip oldukları potansiyelin, profesyonel becerilere dönüştürülerek iş hayatında daha başarılı olmaları sağlanıyor.

DAMLA’NIN BÜYÜK AZMİ

Bir yıl önce Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde görsel sanatlar eğitimleri almaya başlayan Damla Avcı, eğitim süreci içinde Güzel Sanatlar Fakültesi’ne gitmeye ve bu alanla ilgili meslek edinmeye karar verdi. Bu hedefleri doğrultusunda Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarına giren Damla, birçok üniversitenin yetenek sınavlarında başarı sağlayıp, hayalini kurduğu bölüme kaydını yaptırdı. Şu sıralar üniversiteli olmanın ve yeni bir hayata adım atmanın heyecanını yaşıyor. Beyaz Kalplerin desteğiyle sanat yolculuğuna başlayan Damla, bu süreçte kazandığı deneyimlerin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.