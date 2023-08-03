Darıcalıların keyifle vakit geçirdiği Darıca Millet Bahçesi genişliyor. Millet Bahçesi içerisinde yer alan 4 adet lojman binası yıkılacakKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca’ya kazandırılan Millet Bahçesi, ilçe sakinlerinin keyifle zaman geçirdikleri yerlerin başında geliyor. Büyükşehir Encümeni’nde dün gerçekleştirilen ihalede Darıca Millet Bahçesini genişletecek çalışmanın önü açıldı. İhale kapsamında Darıca Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve 4 adetten oluşan 6 bin metrekarelik lojman binalarının yıkımı gerçekleştirilecek.

DOKUZ FİRMA KATILDI

Büyükşehir Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye 9 firma katılarak teklif verdi. 7 teklifin geçerli olduğu kapalı zarf usulü ihale sonrası en yüksek teklifi veren 3 firma 5 turdan oluşan açık ihaleye kalma hakkı kazandı. Açık ihale usulü devam eden ihaleden iki firma çekilirken en yüksek teklifi 1 milyon 241 bin TL ile Çalık İnşaat verdi.

İhale kapsamında Darıca Millet Bahçesinde yer alan binalar yıkılarak enkazı taşınacak. Ayrıca İzmit ve Gebze’de bulunan halı sahalardaki metal çevre çitleri de sökülecek. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenerek yer teslimi yapılacak.