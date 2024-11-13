Darıca’da ara tatilde olan çocuklar için birbirinde eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Darıca Belediyesi, ara tatil programında çocukları ve ailelerini birbirinden eğlenceli etkinliklerde buluşturuyor. Çocuklar etkinliklerde hem öğreniyor hem de aileleriyle verimli vakit geçiriyor. 15 Kasım’a kadar Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tatil şenliği ile çocuklara eğlence dolu bir ara tatil fırsatı sunuluyor.

Ara tatil etkinlikleri kapsamında dün gerçekleştirilen Volkan Abi ile Eğitici Çocuk Şarkıları programı da coşkulu geçti. İki seans olarak sahnelenen ve yüzlerce kişinin izlediği etkinlik çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Ara tatil boyunca farklı etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocukların tatili eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmeleri için tüm aileleri etkinliklere davet etti.