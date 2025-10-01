İlçedeki spor kulüplerinin temsilcilerinin katılımıyla, birliğin kuruluşu için ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, kulüplerin ortak sorunları ve çözüm yolları, genç sporcuların gelişimi, tesis ihtiyacı, altyapı yatırımları ve kulüpler arası işbirliği gibi konular ele alındı.

Katılımcılar, kurulacak birlik sayesinde kulüpler arasında dayanışmanın artacağını ve hem sportif hem de kurumsal anlamda daha etkin bir yapıya kavuşulacağını vurguladı. Darıca Kulüpler Birliği’nin, resmi kuruluş çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa sürede faaliyete geçmesinin hedeflendiği bildirildi.