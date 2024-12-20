DEM heyetinin İmralı’ya ne zaman gideceği sorusu siyaset kulislerinde merak konusu olurken, TBMM Genel Kurulu’nda 9 Aralık’ta başlayan bütçe maratonu nedeniyle süreçte bir gecikme yaşandığı ortaya çıktı.

Bütçe maratonu 12 günlük bir çalışmanın ardından 20 Aralık’ta tamamlandı.

DEM PARTİ'YE İZİN ÇIKTI

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, DEM heyetinin İmralı’ya gidişi için Adalet Bakanlığı’ndan beklenen iznin çıktığı açıklandı.

Ayrıca kulislerde İmralı’ya gidecek heyetin de belirlendiği; o isimlerin DEM İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Van Milletvekili Pervin Buldan olduğu öğrenildi.

TARAFLAR SÜRECİ MERAKLA BEKLİYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’te TBMM Genel Kurulu’nun açılışında DEM yöneticilerinin ellerini sıkması, sonrasında Öcalan’ı DEM meclis kürsüsünde konuşmaya çağırmasıyla başlayacağı sürecin nereye evrileceği konusunda hem iktidar hem de DEM cephesinde sorgulamalar sürüyor.

Sürece dair yılbaşından önce daha net cümleler kurulabileceğini söyleyen taraflar, sürecin iyi yolda ve kesintisiz ilerlemesinin ilk ziyarette Abdullah Öcalan’ın vereceği mesajlara bağlı olacağını söylüyor.

MHP cephesi "Öcalan kapsayıcı ve barışçıl mesajlar verecek" derken, DEM Parti "Hiç bilmiyoruz. Bizim için önemli olan barışı konuşabilmek" diyor.

Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’ya yapacağı ziyaret ilk ziyaret olacak ancak son ziyaret olmayacak.

Öcalan’ın vereceği mesajları parti yetkili organlarında değerlendirecek taraflar, İmralı’ya gidecek yeni isimleri belirleyip, heyetler oluşturacak.

Öcalan’ın ilk heyetle birlikte sadece Türkiye’deki gelişmeleri değil Suriye’deki gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor.